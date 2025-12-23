Държавното предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура“ ще добива строителни материали - варовици, от находище "Карлуково“. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер.Находище "Карлуково“ е разположено в община Луковит, област Ловеч. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период концесионерът ще вложи над 2 млн. лева за добива, събощиха от правителствената информационна служба.С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в тримесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия с Държавното предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура