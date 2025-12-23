ЗАРЕЖДАНЕ...
НКЖИ ще добива варовици от находище "Карлуково"
Находище "Карлуково“ е разположено в община Луковит, област Ловеч. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период концесионерът ще вложи над 2 млн. лева за добива, събощиха от правителствената информационна служба.
С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в тримесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия с Държавното предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура
