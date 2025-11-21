ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ за утре: Няма опасност, но в неделя идва обрат
Вятърът ще се задържи от юг-югоизток, в източните райони и на север от планините – умерен и временно силен. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, за София – около 9°. Утре ще има променлива облачност, по-значителна над северните райони, а след обяд и над югоизточните части от страната, където на места ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен южен вятър. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад и ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в югоизточните райони – до 22°, за София – около 16°.
Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 2500 метра – от сняг. Ще продължи да духа бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13°, на 2000 метра – около 6°.
По Черноморието преди обяд облачността ще бъде незначителна, а през втората половина на деня ще се увеличи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 18° по Северното Черноморие до 23° по Южното. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В неделя вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Облачността ще се задържи значителна, ще има и валежи, на повече места в Западна и Северна България. Със застудяването в отделни райони от Северна България дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг, но след това бързо ще спира. Минималните температури ще са от 2° до 7°, по-високи в Източна България, където все още ще духа южен вятър, а максималните - от 6°-7° в северозападните райони до 17°-18° в югоизточните. В понеделник времето ще бъде предимно слънчево. Сутринта ще е студено с минимални температури в много райони близки до нулата, а през деня със слаб вятър от юг-югозапад отново ще се затопля.
