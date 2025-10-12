Новини
НИМХ с пълната прогноза за следващата седмица, днес на места в България може да вали сняг
Автор: Вилислава Ветренска 08:43
©
Днес ще има променлива, по-често значителна облачност, но почти без валежи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 15°.

Над планините ще има значителна облачност, а високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. Само на отделни места по най-високите части е възможно да превали слаб сняг. Вятърът ще се задържи силен и бурен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието облачността ще бъде предимно значителна. Ще духа умерен, а по северното крайбрежие и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18°-19°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд ще започне увеличение на средната и високата облачност. Северозападният вятър ще отслабне. Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°.

Във вторник облачността ще се вплътни и на места ще превали дъжд. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски.

В сряда и четвъртък, след временно стихване, вятърът ще се ориентира от североизток. Облачността ще е предимно значителна, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд.

В петък вероятността за валежи е малка, ще има временни разкъсвания и намаления на облачността. Вятърът ще се обърне от юг-югозапад и температурите слабо и за кратко ще се повишат.

В събота вятърът отново ще се ориентира от североизток и ще започне да нахлува сравнително по-хладен въздух. Ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Минималните температури ще са без съществена промяна, дневните ще се понижават и ще са от 10°-12° в Западна България до 17°-19° в югоизточните райони.

