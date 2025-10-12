ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|НИМХ с пълната прогноза за следващата седмица, днес на места в България може да вали сняг
Над планините ще има значителна облачност, а високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. Само на отделни места по най-високите части е възможно да превали слаб сняг. Вятърът ще се задържи силен и бурен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.
Над Черноморието облачността ще бъде предимно значителна. Ще духа умерен, а по северното крайбрежие и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18°-19°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд ще започне увеличение на средната и високата облачност. Северозападният вятър ще отслабне. Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°.
Във вторник облачността ще се вплътни и на места ще превали дъжд. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски.
В сряда и четвъртък, след временно стихване, вятърът ще се ориентира от североизток. Облачността ще е предимно значителна, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд.
В петък вероятността за валежи е малка, ще има временни разкъсвания и намаления на облачността. Вятърът ще се обърне от юг-югозапад и температурите слабо и за кратко ще се повишат.
В събота вятърът отново ще се ориентира от североизток и ще започне да нахлува сравнително по-хладен въздух. Ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Минималните температури ще са без съществена промяна, дневните ще се понижават и ще са от 10°-12° в Западна България до 17°-19° в югоизточните райони.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 56
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
15:50 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: