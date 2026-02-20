ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ с пълната прогноза за петък и уикенда
©
В планините ще бъде облачно. Валежи ще има главно в масивите от западната половина от страната: в местата над 1400-1500 метра надморска височина – от сняг, в по-ниските части – от дъжд. Значителни по количество и продължителни ще са те в Рило-Родопската област. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. По планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.
Над Черноморието преди обяд облачността ще бъде разкъсана, но през втората половина на деня ще се вплътнява и привечер на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад, който вечерта ще се ориентира от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В събота в Северна и Източна България ще духа силен вятър от изток-североизток и температурите ще са с малък денонощен ход, близки до нулата. Облачността ще е по-често значителна и на много места в Централна и Източна България ще има валежи от сняг, в по-южните райони дъжд и сняг.
Ще има условия за виелици и за образуване на навявания и преспи.
До сутринта в неделя валежите в повечето райони ще спрат, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. В неделя вече ще е почти без валежи, над Западна България и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури там ще се повишат и ще достигат на места до 8°-10°; на изток все още ще са до 2°-3°.
Още по темата
/
Снеговалеж на АМ "Хемус"
17.02
Още от категорията
/
Психиатър: Всичко е ясно. Не са намерили нови глупаци с много пари и отидоха в по-добрия свят хората
08:50
Руслан Трад за отношенията между САЩ и Иран: Всички сигнали говорят за ескалация, която се очаква в следващите дни
19.02
Зорница Илиева: Разделението сред обществото в Турция е стигнал етап, в който не се знае как ще избухне
19.02
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Екатерина Асенова: Призовавам работниците да сигнализират, когато...
22:10 / 19.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.