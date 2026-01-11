ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ с пълната прогноза за новата седмица. Снегът остава, но предстои промяна
©
В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са количествата по северните склонове на планините и в комбинация със силния северозападен вятър ще има условия за образуване на преспи и навявания. Привечер от северозапад валежите ще спират. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра - около минус 10°, съобщаат от НИМХ.
По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, по южното крайбрежие - от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от минус 2° на север до 4° на юг. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
В понеделник още преди обяд валежите ще спрат и над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее. Ще остане ветровито с умерен, в Северна България и Горнотракийската низина и временно силен северозападен вятър. Ще продължи да застудява и минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, по Черноморието – около минус 2°, а максималните – между минус 8° и минус 3°, в югоизточните райони – около 0°.
И във вторник ще остане студено – сутрешните температури ще са още по-ниски, а дневните слабо ще се повишат. Облачността отново ще се увеличи и на места в Северна България и планинските райони ще превали слаб сняг.
В средата на седмицата ще започне бавно затопляне. Със слаб южен поток от запад ще се появи висока облачност, но в низините и по долините на реките ще има мъгла или ниска облачност – там дневните температури ще остават близки до 0°, а в Южна България ще се повишат до 8°-10°.
В петък в Северна България ще e облачно, мъгливо и с отрицателни нощни температури и дневни около 0°, а в Южна – ще остане по-топло, с разкъсана облачност, която до вечерта в петък ще се увеличи, все още без валеж.
В края на периода вятърът ще се ориентира от североизток, в източните райони ще се усили и с него ще започне да нахлува студен въздух. Облачността ще е значителна, но все още без съществени валежи.
Още по темата
/
Поради обилен снеговалеж е ограничено преминаването на тирове по пътя Шипково – Рибарица, както и през "Троянски" проход
10.01
АПИ: Повишено внимание по магистралите, ограничения в участъци от "Тракия", "Хемус" и "Струма"
09.01
АПИ с апел към шофьорите
08.01
Още от категорията
/
Ние, потребителите: Ако върнатото ресто не е точно, клиентът трябва да настоява на място да бъде коригирано
10:17
Баба Бориска за първата пенсия в евро: Вземах хубавите пари, гледайте колко са хубави само – зелени, червени
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Власт в отказ: Пътят към поредните избори
21:55 / 10.01.2026
Слави Трифонов с критика към политиците: Много вожд, малко индиан...
20:53 / 10.01.2026
Бойко Борисов: ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите ...
19:44 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.