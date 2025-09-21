ЗАРЕЖДАНЕ...
|НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд главно по южното крайбрежие с ниска облачност. Вятърът ще бъде от изток до умерен. Максималните температури ще бъдат 24°-25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, но ще се усили към края на деня до 3 бала, съобщават от НИМХ.
През първите дни от новата седмица ще бъде слънчево. Преди обяд над източните райони ще има значителна ниска облачност.
В сряда ще започне увеличение на високата и средната облачност. Вятърът ще е слаб от изток. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, а максималните - между 27° и 32°.
В четвъртък и петък с ориентиране и усилване на вятъра от североизток дневните температури ще се понижат с 5-7 градуса. Ще има по-значителни увеличения на облачността и на места, главно в източните и планинските райони ще има и валежи, предимно слаби.
В събота вятърът ще отслабне, но ще се задържи предимно облачно, на много места в западната половина от страната ще има и валежи.
