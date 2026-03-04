ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ с пълната прогноза до края на седмицата
©
В планините през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. След обяд над масивите от Западна България ще се увеличи високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 4°, съобщават от НИМХ.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места ще има мъгла. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 10°. Температурата на морската вода е от 4°-6° по северното крайбрежие до 7°-8° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
През следващите дни през страната ще премине атмосферно смущение. През нощта срещу четвъртък облачността ще се увеличи и в четвъртък на места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, в планините над 1800-1900 м - от сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 11° и 16°, по-ниски във високите полета в Западна България.
В петък предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Все още ще е сравнително топло, но по-късно през деня вятърът ще се ориентира от север-североизток и с него ще прониква студен въздух.
През почивните дни и в началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от североизток-изток. Температурите ще се понижат, минималните в цялата страна ще са отрицателни, а максималните ще са най-ниски в събота - между 7° и 12°, след това бавно ще се повишават.
Още от категорията
/
Историкът Мишо Йорданов: Битките при Плевен, Шипка, Шейново, Стара Загора и Пловдив определят изхода на войната
03.03
Евелина Славкова: В тези времена на сътресения националните празници имат своето значение - да си припомним кои сме
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.