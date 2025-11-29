ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ с пълна прогноза за уикенда, има издадени предупредителни кодове
©
В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, в местата над 1300-1500 метра надморска височина – от сняг. След обяд в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще е облачно и дъждовно. Ще духа умерен източен вятър, който привечер ще се ориентира от северозапад и по северното крайбрежие ще се усили. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В неделя сутринта валежи ще има на места в западната и централната част на Дунавската равнина, но до обяд и там ще спрат. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще се понижат още, ще са близки, на места в Западна България и по-ниски от 0°, а по-високи ще останат по Черноморието; дневните ще се задържат почти без промяна, съобщават от НИМХ.
Оранжев и жълт код са в сила за днес, 29 ноември в части от Централна и Източна България. Причината - очаквани обилни валежи от дъжд, а по високите части - и от сняг.
Още по темата
/
Бивш член на СМО в Женева пред Радио "Фокус": Има повишена вероятност екстремните метеорологични явления да станат по-чести
21.11
От Meteo Balkans предупредиха: Нещо страшно се образува в Черно море, ще дойде ли към България?
23.09
Още от категорията
/
Нутриционистът Дони Казиска: Хората с диабет и Хашимото рядко се повлияват само от лекарства, трябва и друго
08:54
България е с най-висок дял разходи от джоба на пациента, свързани със здравеопазване: Плащаме близо 800 лева годишно
28.11
Богомил Николов: Ако имате останали пари в лева, си ги вкарайте в сметката, по-лесно е и ще има по-малко рискове
28.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Томислав Дончев: Легална процедура за оттегляне на бюджет няма
22:03 / 28.11.2025
Една от нискотарифните авиокомпании предупреди за проблеми с няко...
21:25 / 28.11.2025
Нидал Алгафари: Млади хора излязоха да протестират срещу бюджета,...
21:25 / 28.11.2025
Екоминистърът разпореди промени в месечния график на язовир "Студ...
20:44 / 28.11.2025
През декември се променят датите за изплащане на пенсиите и обезщ...
20:36 / 28.11.2025
Времето за взимане на решение при покупка на жилище сериозно нама...
20:28 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.