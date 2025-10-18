ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ с прогнозата за уикенда в Благоевград
В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен, а по най-високите върхове на Рила и Пирин - силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°, съобщиха от НИМХ.
По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който вечерта ще се ориентира от запад-северозапад и през нощта срещу неделя ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
В неделя ще се усили северозападният вятър, ще е по-добре изразен в Дунавската равнина. С него облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно слънчево. Значителна ще остане над южните и североизточните райони; там на места все още ще има слаби валежи. Минималните температури ще са между 7° и 12°, максималните – между 13° и 18°.
