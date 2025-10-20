ЗАРЕЖДАНЕ...
|НИМХ с подробна прогноза за времето за цялата седмица
В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад, по най-високите върхове на Рила и Пирин – до умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°, съобщиха от НИМХ.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 15°-17°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
През следващите дни бавно ще се затопля. Ще бъде почти тихо или със слаб южен вятър и в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.
Във вторник ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб от югоизток. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3° и 8°, все още в отделни котловини и по-ниски и там остават условията за образуване на слана. Максималните ще са между 15° и 20°.
В сряда и четвъртък ще има по-значителни временни увеличения на облачността и на отделни места в западните и планинските райони е възможно да превали слаб дъжд. В петък ще бъде предимно слънчево, с минимални температури между 6° и 11°, максимални - около и над 20°. През почивните дни ще се усили вятърът от юг-югозапад, ще остане топло за края на октомври.
В събота ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, а в неделя от северозапад ще се увеличат и средната и ниската облачност, по-късно през деня ще започнат и валежи.
