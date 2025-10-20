Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
НИМХ с подробна прогноза за времето за цялата седмица
Автор: Вилислава Ветренска 08:56Коментари (0)64
©
Днес ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места в равнинната част от страната ще има условия за намалена видимост. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.

В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад, по най-високите върхове на Рила и Пирин – до умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°, съобщиха от НИМХ.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 15°-17°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През следващите дни бавно ще се затопля. Ще бъде почти тихо или със слаб южен вятър и в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.

Във вторник ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб от югоизток. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3° и 8°, все още в отделни котловини и по-ниски и там остават условията за образуване на слана. Максималните ще са между 15° и 20°.

В сряда и четвъртък ще има по-значителни временни увеличения на облачността и на отделни места в западните и планинските райони е възможно да превали слаб дъжд. В петък ще бъде предимно слънчево, с минимални температури между 6° и 11°, максимални - около и над 20°. През почивните дни ще се усили вятърът от юг-югозапад, ще остане топло за края на октомври.

В събота ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, а в неделя от северозапад ще се увеличат и средната и ниската облачност, по-късно през деня ще започнат и валежи.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
13:47 / 18.10.2025
Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи
Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи
15:59 / 18.10.2025
Млада лекарка: Работя на три места, почти без почивка. Заплатата ми е около 2000 лева
Млада лекарка: Работя на три места, почти без почивка. Заплатата ми е около 2000 лева
10:22 / 18.10.2025
Адвокат от Пловдив с коментар за Киселова: Долнище на анцуг – това е признак за поражение!
Адвокат от Пловдив с коментар за Киселова: Долнище на анцуг – това е признак за поражение!
15:41 / 18.10.2025
Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен, пълен циркаджилък
Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен, пълен циркаджилък
10:21 / 18.10.2025
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
19:19 / 18.10.2025
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Актуални теми
Пътят на Украйна към ЕС
Природни стихии
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
Войната в Украйна
Разпадането на правителството “Желязков”
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: