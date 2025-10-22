ЗАРЕЖДАНЕ...
|НИМХ с подробна прогноза до края на седмицата, температурите падат
В четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска облачност.
Вятърът ще е от южната четвърт, предимно слаб. Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 17° и 22°.
През нощта срещу петък южният вятър ще се усили, облачността ще се увеличи и до сутринта на места в Западна България ще превали дъжд. През деня вятърът ще се смени със запад-северозападен. Облачността ще е по-често значителна и на места от запад на изток ще превали дъжд.
В събота ще има променлива облачност и на места отново ще превали дъжд. Вятърът чувствително ще отслабне и до вечерта отново ще придобие южна компонента. Ще остане топло за периода, въпреки че температурите ще се понижат.
В неделя ще преобладава облачно време, на места, главно в Западна и Северна България, с валежи от дъжд. В източната половина от страната южният вятър ще се усили.
В понеделник валежи ще има на много места из страната, повишава се вероятността за значителни количества, главно в югоизточните райони. В Дунавската равнина вятърът временно ще се ориентира от северозапад. Понижението на температурите ще продължи.
Във вторник валежите временно ще спрат, облачността ще се разкъса, северозападният вятър пак ще се смени с южен, който в Източна България ще се усили. През втората половина на деня ще започне нов процес на заоблачаване, до вечерта - и валежи.
