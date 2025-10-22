Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
НИМХ с подробна прогноза до края на седмицата, температурите падат
Автор: Вилислава Ветренска 11:15Коментари (0)79
©
НИМХ пусна подробна прогноза до края на седмицата и началото на следващата.

В четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска облачност.

Вятърът ще е от южната четвърт, предимно слаб. Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 17° и 22°.

През нощта срещу петък южният вятър ще се усили, облачността ще се увеличи и до сутринта на места в Западна България ще превали дъжд. През деня вятърът ще се смени със запад-северозападен. Облачността ще е по-често значителна и на места от запад на изток ще превали дъжд.

В събота ще има променлива облачност и на места отново ще превали дъжд. Вятърът чувствително ще отслабне и до вечерта отново ще придобие южна компонента. Ще остане топло за периода, въпреки че температурите ще се понижат.

В неделя ще преобладава облачно време, на места, главно в Западна и Северна България, с валежи от дъжд. В източната половина от страната южният вятър ще се усили.

В понеделник валежи ще има на много места из страната, повишава се вероятността за значителни количества, главно в югоизточните райони. В Дунавската равнина вятърът временно ще се ориентира от северозапад. Понижението на температурите ще продължи.

Във вторник валежите временно ще спрат, облачността ще се разкъса, северозападният вятър пак ще се смени с южен, който в Източна България ще се усили. През втората половина на деня ще започне нов процес на заоблачаване, до вечерта - и валежи.

Още по темата: общо новини по темата: 71
22.10.2025 Слънчева сряда - в Благоевград до 18 градуса
21.10.2025 Пет прости стъпки за избягване на настинки
21.10.2025 Обсъдиха мерки срещу зимните аварии в Кюстендилско
20.10.2025 Синоптик: До дни идва "циганско лято"!
19.10.2025 Бърза и здравословна туршия по благоевградска рецепта
18.10.2025 Идва нов циклон: Първо дъжд и сняг, а после - летни температури
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
14:58 / 20.10.2025
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
22:24 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
19:14 / 20.10.2025
Актуални теми
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
Никола Саркози влиза в затвора
Болести и зарази
Масови протести в Сърбия 2025 г.
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: