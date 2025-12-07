ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ с изненадваща прогноза за понеделник
©
Атмосферното налягане е по-ниско от средното. Ще се повишава и ще се доближи до средното.
В планините ще бъде предимно облачно, но само на отделни места, главно в Централна и Източна Стара планина, ще превалява слабо. След обяд над масивите в Южна България облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще преобладава облачно време, в сутрешните часове по северното крайбрежие все още със слаби превалявания. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала, с тенденция на отслабване.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 44 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 19 мин. Луната в София залязва в 11 ч. и 13 мин и изгрява в 20 ч. и 46 мин. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.
Още по темата
/
Климатикът в зимен режим – оптималната температура и нещо задължително, за да не товарим сметката за ток
05.12
Още от категорията
/
Калин Врачански: Хората отново са на улиците, защото управляващите започнаха безобразно да дирижират цялата страна
13:54
Един от моряците на заседналия танкер: Навън е много студено. Храната е развалена. Животът ни вече е застрашен
06.12
Евакуация в село Извор
06.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.