НИМХ публикува пълната прогноза за следващата седмица
В планините ще бъде облачно със снеговалежи, но постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад. По планинските проходи все още ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.
По Черноморието преди обяд ще бъде облачно, но след обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-7°. Температурата на морската вода е 5°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, съобщават от НИМХ.
В понеделник преди обяд ще има и слънчеви часове, след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Вятърът ще е слаб от запад-югозапад. Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, а максималните - между 10° и 15°.
Във вторник облачността ще е значителна, от запад на изток на места в страната ще превали, предимно дъжд. Вятърът ще се обърне от северозапад и ще се усили до умерен. Минималните температури ще се повишат, а дневните ще са почти без промяна.
В сряда и четвъртък само на отделни места в източните райони ще има слаби превалявания от дъжд и сняг. Облачността ще се разкъса, но ще остане предимно значителна. Вятърът ще се ориентира от север-североизток. Температурите ще се понижат и минималните в четвъртък ще са между минус 3° и 2°, а максималните - между 7° и 12°.
В петък и събота ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб с южна компонента и бързо ще се затопли.
