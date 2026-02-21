ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ предупреди: Снеговалежите продължават и през нощта!
В планините ще бъде облачно със снеговалежи, но постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад. По планинските проходи все още ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.
По Черноморието до обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 5° и 7°. Температурата на морската вода е 5°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
