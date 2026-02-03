За сряда – 4 февруари, НИМХ обяви жълт код за ниски температури в 7 области от северозападна и северна България.Предупреждението е в сила за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново. През целия ден там температурите ще са отрицателни, между -3° и -1°.През следващото денонощие времето в страната ще е предимно облачно, на места в низините и котловините и мъгливо. След обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу четвъртък. Вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва, а в Североизточна България и в районите близо до северните планински склонове ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 8° и минус 3°, по-високи в Южна България, а максималните – между 4° и 9°, по-ниски в районите с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около минус 1°, а максималната – около 3°.В планините ще бъде предимно облачно. След обяд и привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.По Черноморието ще бъде предимно облачно, но без валежи. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.