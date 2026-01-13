ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ ни зарадва за утре: Опасности няма, картата е зелена, а температурите пълзят нагоре
Утре облачността ще е разкъсана, над централните и източните райони – предимно значителна. Почти през целия ден около Дунав ще е с намалена видимост. Ще е почти тихо. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 5° и 10°, по-ниски ще останат в североизточните райони, а в София - около 8°.
Над планините ще е предимно слънчево, с повече облаци в масивите в източната половина от страната. Ще духа силен, по високите части до бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.
Над Черноморието ще е с променлива облачност, по южното крайбрежие – по-често значителна. Ще духа слаб, предимно западен вятър, а след обяд ще е почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 3° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
