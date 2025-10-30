ЗАРЕЖДАНЕ...
|НИМХ каза какво ще бъде времето през уикенда
Ще има разкъсана висока облачност, а в нощните часове и рано сутрин в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност, на повече места и по-трайна в неделя и понеделник.
Минималните температури ще се повишат слабо и ще са предимно между 3° и 8°, а максималните ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски в местата с трайна мъгла.
Във вторник и сряда ще се появи слаб западен вятър, с него ще проникне относително студен въздух.
Видимостта в низините и котловините временно ще се подобри. Облачността от запад ще се увеличи.
Повишава се вероятността за изолирани слаби валежи в западната половина от страната, съобщават от НИМХ.
