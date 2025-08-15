ЗАРЕЖДАНЕ...
|НИМХ издаде предупреждение, но не за високи температури
В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 17°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
За 16 август 2025 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за силен вятър от изток-североизток с пориви до 20-24 m/s за областите Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас.
Явления: на изолирани места над южните планински райони ще превали краткотраен дъжд.
Kоличество на валежа: 1-2 л./кв.м.
Вятър: от североизток-изток-югоизток, 3-6 м/с, около и след пладне – 5-8 м/с, в югоизток-източните райони – 6-9 м/с, с пориви до 12-15 м/с.
Минимални температури: между 16 и 21 градуса.
Максимални температури: между 28 и 33 градуса, по Черноморието - между 26 и 28 градуса.
Съгласно хидрологичната прогноза на НИМХ-МОСВ, на 16.08.2025 г. водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
