ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ: Внимание, снеговалежи!
©
В жълто са оцветени: Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Търговище и части от Пловдив, Пазарджик, Ловеч, Плевен, Русе, Велико Търново, Силистра, Сливен, Ямбол.
Днес ще бъде облачно, на много места с валежи: в Северна България предимно от сняг, в Южна - от дъжд, които, с понижението на температурите, в повечето райони ще премине в сняг. В Добруджа и Лудогорието ще се образуват поледици. Значителни по количество ще бъдат валежите в Централна и Източна България. Ще бъде ветровито с умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания. Температурите ще се понижават и към 14 часа в Северна България и по високите западни полета ще бъдат между минус 3° и 0°, в Южна - между 0° и 4°, малко по-високи в крайните югозападни райони; в София ще е около нулата.
В планините ще бъде облачно със снеговалежи, значителни по количество в Родопите и Централна Стара планина. Ще духа силен вятърът от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад и ще отслабне. По планинските проходи ще има виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.
По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, които към края на денонощието ще преминават в сняг. На места, главно по северното крайбрежие, ще има условия за поледици. Ще духа силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 4°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Цирк на сцена "Хедон" стартира национално турне с международно участие и благотворителна кауза
20.02
Психиатър: Всичко е ясно. Не са намерили нови глупаци с много пари и отидоха в по-добрия свят хората
20.02
Руслан Трад за отношенията между САЩ и Иран: Всички сигнали говорят за ескалация, която се очаква в следващите дни
19.02
Зорница Илиева: Разделението сред обществото в Турция е стигнал етап, в който не се знае как ще избухне
19.02
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Д-р Бисер Банчев: Свикнахме с фалшифицирането на българската исто...
22:57 / 20.02.2026
МВР: Твърденията за искане на "оставки" на работещите по случаите...
22:47 / 20.02.2026
Янкулов: Върховен съд, който не признава главния прокурор е изклю...
22:09 / 20.02.2026
Слави Трифонов за поисканите оставки: Ако всичко това е вярно, то...
21:40 / 20.02.2026
Политологът Александър Маринов: Най-големият проблем на този каби...
21:22 / 20.02.2026
Вътрешният министър ще поиска оставката на главния секретар?
20:48 / 20.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.