Днес облачността ще се задържи значителна и на много места с временни прекъсвания ще има слаби валежи от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 8° и 13°, за София - около 9°.В планините ще бъде облачно. Главно в следобедните часове ще превалява сняг, в по-ниските планински части – дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 4°, съобщава НИМХ.По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще превалява дъжд. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.