НИМХ: Преминава студен атмосферен фронт, очаквайте бури и градушки
Автор: Лора Димитрова 09:00Коментари (0)63
©
Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над Северозападна България, а след това и над Западна и Централна, под влияние на преминаващ през страната студен атмосферен фронт, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, най-късно в източните райони, където през по-голямата част от деня ще се задържи от юг-югозапад. Максималните температури ще са от 28°-29° на места в Западна България до 36°-37° в Източна България, в София - около 29°, съобщиха от НИМХ.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. По интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан. Ще е ветровито с умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността и привечер по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който вечерта ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

