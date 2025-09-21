НИМХ: AI помага в прогнозите за времето

© Bulgaria ON AIR Всеки бизнес и човек се интересува от времето. Така всеки може да направи точната преценка дали да бъде с чадър, или не.



Ефектът е не само за обикновените хора, но и за предприятията.



"Метеорологията на бъдещето изглежда доста интересна. Изкуственият интелект (AI) постига демократизация на прогнозите на времето. Типичните модели са математически и така постигат определена прогноза", обясни инж. Константин Младенов от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).



Как работи изкуственият интелект



Той каза, че изкуственият интелект взима информация от т.нар. реанализ - получават нова версия на математическите модели, взимат старата информация и правят наново прогнозата.



Този резултат го дават на изкуствения интелект. След като AI е обучен, са му необходими 60 секунди, за да види информацията и да каже какво ще се случи.



Инж. Младенов подчерта пред Bulgaria ON AIR, че изкуственият интелект няма да замени хората, а ще им помага.



"Математическите модели говорят неговия език и той го разбира", добави гостът.



Какви са рисковете



На въпрос колко сериозни рискове крие автоматизацията и работата с изкуствен интелект, инж. Константин Младенов отговори, че рискове ще има, ако започнем да му се доверяваме твърде много.



По думите му със сегашните климатични промени виждаме неща, които се случват за пръв път, а изкуственият интелект може да ги сметне за невъзможни и да ги изключи.