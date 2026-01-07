Националната агенция за приходите разпрати съобщение до своите клиенти.публикува съдържанието му без редакторска намеса:Уведомяваме Ви, че поради актуализация на софтуера на НАП на 8 януари 2026 г. (четвъртък) в периода от 5:00 до 6:00 часа сутринта ще има временно прекъсване в работата на електронните услуги на Агенцията и на достъпа на организаторите на хазартни игри.Извиняваме се за причиненото неудобство!