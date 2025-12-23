ЗАРЕЖДАНЕ...
НАП с нови правомощия върху имущества, отнети в полза на държавата
©
Решението се взема по предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество. То обхваща 20 случая с влезли в сила съдебни актове и издадени изпълнителни листове за имущество, представляващо имоти - земя и сгради, леки и товарни автомобили, дружествени дялове и акции.
Още по темата
/
Запрянов и Крозето подписаха споразумение за изграждане на съвместни съоръжения на територията на "Кабиле"
13:25
Променя се утвърденият максимален размер на ангажиментите за разходи по бюджета на МВР за 2025 година
10.12
Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва
10.12
Още от категорията
/
Франсоа Декостер, председател на "Обнови Европа": Това, което се случи във Варна не е само местно събитие, а засяга цяла Европа!
13:25
Д-р Бисер Митев: Системата с договори с НЗОК, по определени пътеки, направи невъзможно онкологичните центрове да се самоиздържат
11:57
ВиК операторите, част от системата на МРРБ, няма да повишават цените на водата от 1 януари 2026 г.
11:49
БНБ: Това е измама!
11:29
КТ "Подкрепа" предупреди: Общините ще останат без възможности за инвестиции за дълъг период от време
10:48
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.