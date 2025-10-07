НАП с нова и много полезна услуга!

© От началото на октомври 2025 г. Националната агенция за приходите въведе нова функционалност в електронната услуга за подаване на справки-декларации за ДДС. Тя дава възможност на лицата, които не са извършвали търговска дейност, да посочат само периода, в който нямат нищо за деклариране, предаде Информациония център на НАП.



Те вече не са задължени да генерират файловете без записи в тях и да ги изпращат чрез електронната услуга на НАП, независимо че няма какво да декларират. След като потребителите попълнят периода, от приходната агенция автоматично генерират справката-декларация с нулеви стойности, заедно с дневниците за продажби и покупки, като лицето само ги подписва и подава.



Новата функционалност, която е разработена по предложение на счетоводните браншови организации, ще спести време и значително ще улесни дружествата при изпълнение на ежемесечните им задължения.



Информация за новата функционалност може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801.