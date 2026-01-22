ЗАРЕЖДАНЕ...
НАП попита хората дали се справя
Проучването стартира през юли 2025 г. и се изпраща под формата на съобщение с електронна препратка (линк) за попълване на анкетата на дружества и физически лица, чиито проверки и/или ревизии са приключили през втората половина на 2025 г.
Целта на приходната агенция е да получи обратна връзка от гражданите и бизнеса за хода на контролните производства и проявените комуникативни и професионални умения от служителите на НАП. Резултатите от проучването ще се ползват за подобряване на обслужването, оптимизиране на процеса и намаляване на административната тежест при извършване на контролни производства.
Анкетата е анонимна, съдържа общо 14 въпроса и попълването й отнема не повече от 10 минути.
