Над 1500 граждани и дружества вече попълниха анкетата на НАП, с която се проучва мнението им за контролната дейност на приходната агенция.Проучването стартира през юли 2025 г. и се изпраща под формата на съобщение с електронна препратка (линк) за попълване на анкетата на дружества и физически лица, чиито проверки и/или ревизии са приключили през втората половина на 2025 г.Целта на приходната агенция е да получи обратна връзка от гражданите и бизнеса за хода на контролните производства и проявените комуникативни и професионални умения от служителите на НАП. Резултатите от проучването ще се ползват за подобряване на обслужването, оптимизиране на процеса и намаляване на административната тежест при извършване на контролни производства.Анкетата е анонимна, съдържа общо 14 въпроса и попълването й отнема не повече от 10 минути.