|НАП попита хората, а те й отговориха
Над 90% от анкетираните са оценили високо професионализма на служителите и взаимодействието им с участниците в контролното производство. Близо 97% от попълнилите въпросника са заявили, че са получили пълна информация и разяснения за необходими документи и действия в рамките на проверките. Най-честите препоръки към НАП, които дават гражданите и дружествата, са свързани с намаляване на административната тежест, подобряване и адаптиране на контролните подходи, съобщава проходната агенция, цитирана от "Фокус".
Проучването стартира през юли, като от приходната агенция изпращат линк за попълване на анкетата на дружества и физически лица, чиито проверки и/или ревизии са приключили през първото тримесечие на тази година. То се провежда периодично за всяко тримесечие. За достъп до анкетата не се изисква въвеждането на данни за потребителския профил (акаунт) на анкетирания и негов имейл.
До края на септември ще бъдат изпратени анкети на лицата, чиито контролни действия са приключили през април, май или юни. Целта на проучването е приходната агенция да получи обратна връзка за хода на контролните производства и проявените комуникативни и професионални умения от служителите на НАП. Резултатите от проучването ще се ползват за подобряване на комуникацията и намаляване на административната тежест в хода на контролните производства, оптимизиране на процеса и повишаване на професионалната компетентност на органите по приходите.
Анкетата е анонимна, съдържа общо 14 въпроса и попълването й отнема не повече от 10 минути.
"Благодарим на лицата, които отделиха от времето си, за да участват в проучването. Очакваме все по-висока активност, като апелираме към дружествата и гражданите да отправят ясно формулирани препоръки, които да ни помогнат да подобрим работата си и да улесним максимално данъкоплатците“, каза Пламен Димитров – директор на дирекция "Контрол“ в НАП.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
