НАП отправи официален призив към всички "майстори" да си подават годишните данъчни декларации
Според НАП, майсторите могат да попаднат в няколко основни категории.
Свободна професия – когато дейността се извършва за собствена сметка, без регистрация като едноличен търговец. В този случай от доходите се приспадат 25% нормативно признати разходи.
Дейност като търговци - при наемане на служители или организиране на бригада. Облагането е с 15% данък върху годишната данъчна основа, като се изисква и водене на счетоводство.
Граждански договори - при извършване на конкретна възложена услуга, отново с приспадане на 25% разходи.
От агенцията подчертават, че авансовото облагане на всеки три месеца е задължително, независимо от вида доход.
Отделно внимание се обръща на специфични дейности като ремонт на електро- и ВиК инсталации, които могат да попаднат под режима на патентен данък, определян според населеното място.
Призивът на НАП предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, като много потребители изразиха съмнение в реалното му въздействие.
Честа позиция е, че сивият сектор в ремонтните услуги остава широко разпространен, а клиентите често сами стимулират това, търсейки най-ниската цена. Според коментари, при искане за договор или фактура, цените нерядко скачат значително.
"Умилително е какви са наивници от НАП. Идва ти майстор в къщата, ако му кажеш договор цената става с минимум 20% отгоре, а по-скоро два пъти отгоре. Сега Бай Иван взема под масата, кара Лексус, спира като арабин и му дреме. А балъците ни дерат по две кожи", на мнение е потребител.
Други потребители насочват вниманието към липсата на контрол в сектори като здравеопазването, твърдейки, че масово не се издават касови бележки от лични лекари и зъболекари.
Има и примери за злоупотреби. Клиенти разказват за случаи на некачествени услуги без никакви документи, което ги лишава от възможност за рекламация или защита.
"По-добре се фокусирайте върху тези майстори, джипитата и зъболекарите. Аз за толкова години веднъж не съм получила касов бон от моя личен лекар, а на зъболекаря съм дала хиляди левове без да съм получила нито веднъж касов бон!!! А съвсем наскоро се обадих на "фирма" която намерих в интернет за проверка за теч с термокамера, дойдоха двама роми и освен, че взеха 150 евро и нищо не свършиха, но не ми дадоха нито касов бон, нито констативен протокол, та трябваше да извикам нова фирма!", разказва друг клиент, изпатил си от майстори.
Сред коментарите се откроява и гледната точка на коректни майстори и малки работодатели. Те посочват, че спазването на закона често ги поставя в неконкурентна позиция. По думите им, клиентите отказват оферти с начислено ДДС, избирайки по-евтини услуги "на черно“, което подкопава лоялната конкуренция и води до компромиси в качеството.
