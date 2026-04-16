От Националната агенция по приходите напомниа, че крайният срок за подаване на данъчните декларации е към своя край – остават точно две седмици.

По време на брифинг в НАП изпълнителният директор на ведомството Милена Кръстанова представи актуални данни за хода на кампанията.

Масово използване на онлайн услугите

Към момента вече 520 000 физически лица са отчели доходите си пред държавата. Статистиката показва, че предварително попълнените формуляри в портала за електронни услуги остават най-предпочитаният инструмент – 450 000 души са подали документите си именно по този начин.

Срокове и нов начин на плащане

Милена Кръстанова обърна специално внимание на важна промяна през тази година: декларациите се попълват в левове, но дължимите данъци вече се внасят в евро.

30 април: Краен срок за физическите лица, получили доходи извън трудови правоотношения.

30 юни 2026 г.: Срок за лицата, извършващи стопанска дейност (включително еднолични търговци).

Данъчни облекчения и възстановени суми

Данните на НАП сочат сериозен интерес към данъчните облекчения:

– 280 000 души са декларирали и ползвали различни видове облекчения.

– От тях 185 000 са се възползвали от облекчението за деца.

– 74 000 души са ползвали различни данъчни отстъпки.

Общият размер на сумите, възстановени на гражданите само по линия на облекчението за деца, възлиза на 15,3 млн. лева. От приходната агенция подчертаха, че в 90% от случаите парите са преведени по сметките на хората в рамките на едва една седмица.

Информационна кампания и напомняния

С цел да насърчи доброволното деклариране, НАП е разгърнала мащабна кампания за уведомяване. Изпратени са над 600 000 информационни съобщения в електронния портал, както и 80 000 персонални уведомления до граждани, за които агенцията разполага с данни за получени облагаеми доходи.

"Изпратихме втора серия съобщения до над 100 000 нови лица, които все още не са подали декларациите си. Искаме да им напомним, че остават точно 14 дни до финала“, посочи изпълнителният директор на НАП.