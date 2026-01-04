Проверките за необосновано повишаване на цените след въвеждането на еврото продължават. Инспектори от Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите извършват съвместни проверки в търговски обекти в цялата страна.Днес екипи на приходната агенция са извършили проверка в голяма търговска верига за бяла и черна техника. Очаква се до края на деня инспекторите да посетят и други подобни обекти. Освен планираните проверки, от НАП работят и по подадени сигнали от граждани през последните дни.Сигналите са свързани основно със съмнения за завишаване на цените на хранителни стоки, билети за междуградски транспорт, както и на бяла и черна техника. По време на проверките се следят още коректността на касовите бележки и работата на касовите апарати, пише bTV.От НАП напомнят, че санкциите при установени нарушения са сериозни. Глобата за физически лица при първо нарушение е 10 000 лева, а при повторно – 20 000 лева, като сумите се изчисляват по официалния курс при превалутиране.