Румен Радев "Прогресивна България“ би спечелила 30,8% от гласовете, ГЕРБ-СДС – 19,3%, ППДБ – 12,9%, ДПС (Ново начало) – 10,6% и "Възраждане“ – 7,9%. Около бариерата би била БСП-Обединена левица с текущ резултат "на ръба“ с 4,1%, недалеч от МЕЧ – с 3,6%. "Величие“ би имало 2,5%, а "Сияние“ влиза отчетливо в битката за ръст – с 2,3%. ИТН би получила 1,4%, а АПС – 1,3%. В битката към процент, от днешна гледна точка, могат да се различат формации като "Синя България“, "Антикорупционен блок“ и т.н. Това соци проучване на агенция "Мяра".
Данните са на база решили да гласуват за определени формации и кандидати и не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка на електоралните нагласи.
При цялата условност на изборните списъци, както и на декларативната природа на отговорите на респондентите, потенциална активност остава близо до половината от пълнолетните българи – 49,1% или по-висока в сравнение с обявяваното от респондентите преди предходни избори, т.е. с възможност да надвиши три милиона. 1,8% от всички заявяващи, че ще гласуват, твърдят, че възнамеряват да гласуват с "Не подкрепям никого“.
Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция "Мяра“. Изследването е проведено "лице в лице“ с таблети между 7и 16 март 2026 г. сред 809 пълнолетни български граждани. Максималната стандартна грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка (а не от гласуващите) се равнява на близо 54 000 души.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.