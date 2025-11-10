© Facebook виж галерията Мъжът, обвинен, че е прегазил и убил куче в София е обяснил пред полицията, че фаталната маневра е неволна.



"С него ще се работи допълнително. Гражданин е на Северна Македония на 29 годишна възраст. Има информация, че е лекар във ВМА, но проверяваме тази информация. Лицето не е криминално проявено и не е известно на МВР", казват още от полицията.



"Материалите по случая се докладват в районна прокуратура. Сигналът е подаден в неделя около 18:24 ч., но първоначално е бил за скандал между двама мъже. По-късно полицейският екип установява, че причината за спора е прегазеното куче. Патрулът, отивайки на място установява извършилия. Образувана е преписка. Има трима свидетели, видео записа е иззет и е установена връзка с извършителя. Той не отрича случилото се", казват още от СДВР.



"Фокус" припомня, че вчера вечерта мъж, който е специализант във ВМА прегази кучето Мая, което живееше в столичния квартал "Разсадника“. Фондация "Македония" твърди, че извършителят е направил самопризнание за деянието. Случаят получи гласност в социалните мрежи, където беше разпространено видео на жестокият акт.



Граждани създадоха и петиция, която вече е подписана от близо 30 хиляди души, можете да я видите тук.



Живеещи в квартала разказват, че кучето се казва Мая и го познават от 14 години.