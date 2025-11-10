Новини
Мъжът, прегазил кучето Мая, твърди, че постъпката е неволна
Автор: Илиана Пенова 16:22Коментари (0)148
© Facebook
виж галерията
Мъжът, обвинен, че е прегазил и убил куче в София е обяснил пред полицията, че фаталната маневра е неволна.

"С него ще се работи допълнително. Гражданин е на Северна Македония на 29 годишна възраст. Има информация, че е лекар във ВМА, но проверяваме тази информация. Лицето не е криминално проявено и не е известно на МВР", казват още от полицията.

"Материалите по случая се докладват в районна прокуратура. Сигналът е подаден в неделя около 18:24 ч., но първоначално е бил за скандал между двама мъже. По-късно полицейският екип установява, че причината за спора е прегазеното куче. Патрулът, отивайки на място установява извършилия. Образувана е преписка. Има трима свидетели, видео записа е иззет и е установена връзка с извършителя. Той не отрича случилото се", казват още от СДВР.

"Фокус" припомня, че вчера вечерта мъж, който е специализант във ВМА прегази кучето Мая, което живееше в столичния квартал "Разсадника“. Фондация "Македония" твърди, че извършителят е направил самопризнание за деянието. Случаят получи гласност в социалните мрежи, където беше разпространено видео на жестокият акт.

Граждани създадоха и петиция, която вече е подписана от близо 30 хиляди души, можете да я видите тук.

Живеещи в квартала разказват, че кучето се казва Мая и го познават от 14 години.

