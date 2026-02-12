ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъжът, подал първия сигнал от Петрохан, е спелеолог
Според наличната информация, след подаването на сигнала до полицията, мъжът е бил задържан, а по-късно - освободен. Към момента няма официално съобщение за процесуалния му статус, пише NOVA.
Деян е регистриран по настоящ адрес в село Гинци, на чиято територия е и хижата. Местните жители разказват, че той закупил къща в селото и живял там със своята партньорка – мексиканка. Двамата водели затворен начин на живот и почти не общували с хората от селото. По думите им няколко дни след разкриването на случая Деян напуснал имота си набързо. При посещение на място не са открити следи от скорошно присъствие – в снега около къщата липсвали следи.
Известно е още, че мъжът е спелеолог и инструктор по техническо пещерно гмуркане, като в това си качество е бил в близки отношения с Калушев, включително при пътувания в чужбина, сред които и до Мексико.
