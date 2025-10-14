Новини
Мъжът на Златка Райкова е задържан за "черно тото", брат му също е закопчан
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:16
©
Мъжът на Златка Райкова - Карен Хачатрян, и брат му са задържани при полицейска операция на ГДБОП срещу "черното тото", предава NOVA.

Двамата били закопчани по европейска заповед за арест. Спецакцията е проведена в София във вторник сутринта. По неофициална информация има още задържани.

Райкова също е била разпитана.

Още по темата:
13.10.2025 При полицейска операция в София са открити трима, обявени за общодържавно издирване
13.10.2025 ГДБОП с удар за 560 000 лева! Хванаха мъж с над 8 кг метамфетамин
08.10.2025 Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
02.10.2025 Гранични полицаи разкриха над 270 кг канабис в подножието на Пирин
22.09.2025 Само за ден: 18 пияни и 8 дрогирани седнаха зад волана, но бяха спрени
навреме
21.09.2025 Шофьори продължават да отказват тестване за алкохол и наркотици
След два дни само гледайте мача как ще излезнат на прокуратурата,че са толкова болни,чак пред умиране!
0
 
 
Пуснете ги,невинни са!Веднага адвокатската мафия на крак!
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
09:15 / 12.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Една газирана напитка на ден може значително да увеличи риска от чернодробни заболявания
Една газирана напитка на ден може значително да увеличи риска от чернодробни заболявания
12:17 / 12.10.2025
"Ние, потребителите": Внимавайте при покупка на тематични костюми и украси за Halloween
"Ние, потребителите": Внимавайте при покупка на тематични костюми и украси за Halloween
11:44 / 12.10.2025
