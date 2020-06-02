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|Ìúæêà ïðîñòèòóòêà îò Ïëîâäèâ ñè ïîëó÷è çàñëóæåíîòî!
Çà ïúðâè ïúò òîé áèë ñïèïàí îò äúëãàòà ðúêà íà çàêîíà íà 20 ÿíóàðè 2018 ãîäèíà. Òîãàâà ñå ïðîâåæäàëà ñïåöèàëèçèðàíà ïîëèöåéñêà îïåðàöèÿ â Ïëîâäèâ. Ïðè îáõîä íà ðàéîíà ïîëèöåéñêè ñëóæèòåë âèäÿë ìúæà, äâàìàòà ïîãîâîðèëè è ïîäñúäèìèÿò ïðèçíàë, ÷å èçâúðøâà ñåêñóàëíè óñëóãè è ñðåùó òîâà ïîëó÷àâà âúçíàãðàæäåíèå. Çàòîâà ïîëó÷èë ïðîòîêîë çà ïðåäóïðåæäåíèå ïî ðåäà, ïðåäâèäåí â ÇÌÂÐ.
Íà 6 þëè 2018 ã., äðóãè äâàìà ñëóæèòåëè íà ðåäà îò Âòîðî ÐÓ îáèêàëÿëè ðàéîíà â ïàòðóëåí àâòîìîáèë. Òå çàáåëÿçàëè íàðóøèòåëÿ – òîé èì áèë ïîçíàò, òúé êàòî ìíîãîêðàòíî ãî áèëè âèæäàëè äà îòïðàâÿ íåäâóñìèñëåíè ïîäêàíÿùè æåñòîâå ñïðÿìî ïðåìèíàâàùèòå âîäà÷è íà àâòîìîáèëè è ìèíàâàùèòå ïåøåõîäöè. Ïîñëåäâàëà áåñåäà, êîÿòî îòíîâî çàâúðøèëà ñ ïðåäóïðåäèòåëåí ïðîòîêîë.
Ïðåç íîùòà ñðåùó 25 ÿíóàðè 2019 ã. ïðè èçâúðøâàíå íà îáõîä íà áóë. "Õðèñòî Áîòåâ" äðóã óíèôîðìåí óñòàíîâèë îáâèíÿåìèÿ. Ïîñëåäíèÿò îáÿñíèë ïðè ïðîâåäåíèÿ ðàçãîâîð, ÷å áèë èçëÿçúë â ðàéîíà, çà äà ïðåäëàãà ñåêñóàëíè óñëóãè ñðåùó çàïëàùàíå. Ðåçóëòàòúò áèë ïîðåäíèÿò ïðåäóïðåäèòåëåí ïðîòîêîë.
Íà 3 àïðèë 2019 ã. ñúùèÿò óíèôîðìåí îòíîâî ó÷àñòâàë â ïðîâåæäàíåòî íà ñïåöèàëèçèðàíà ïîëèöåéñêà îïåðàöèÿ. Ïðè èçâúðøåí îò íåãî îáõîä â ðàéîíà äî Ñòîìàòîëîãè÷íèÿ ôàêóëòåò òîé îòíîâî óñòàíîâèë îáâèíÿåìèÿ, êîéòî çàÿâèë, ÷å å ïðèñòèãíàë îò ãð. Ïåðóùèöà, çà äà ïðåäëàãà ñåêñóàëíè óñëóãè ñðåùó çàïëàùàíå. Ïîñî÷èë è êîíêðåòíà òàðèôà â çàâèñèìîñò îò âèäà íà ñåêñóàëíàòà óñëóãà, êîÿòî å ïîèñêàíà îò íåãî. Çà ïîðåäåí ïúò ìó áèë ñúñòàâåí ïðîòîêîë çà ïðåäóïðåæäåíèå.
Íà 26 ñåïòåìâðè 2019 ã. îáâèíÿåìèÿò áèë çàäúðæàí â ñãðàäàòà íà Âòîðî ÐÓ, êàòî ïðè èçâúðøåíèÿ ìó ëè÷åí îáèñê ñðåä âåùèòå ìó áèëè íàìåðåíè ñóòèåí, ïåðóêà, 5 ïðåçåðâàòèâà, ãðèìîâå è äðóãè âåùè.
Íà 8 äåêåìâðè 2019 ã. îáâèíÿåìèÿò ïîëó÷èë ïîðåäåí ïðîòîêîë çà ïðåäóïðåæäåíèå, ñ ïðåäïèñàíèå äà íå èçâúðøâà äåéñòâèÿ ïðîòèâíè íà äîáðèòå íðàâè, êàòî ïðîñòèòóèðà â ðàéîíà íà Öåíòðàëíà ÆÏ ãàðà ãð. Ïëîâäèâ.
Íà 19 ôåâðóàðè 2020 ã. äåæóðíèÿò ïî óïðàâëåíèå âúâ Âòîðî ÐÓ èçâúðøâàë îáõîä â ðàéîíà íà Öåíòðàëíà ÆÏ ãàðà Ïëîâäèâ. Îáâèíÿåìèÿò îòíîâî áèë óñòàíîâåí è áèë îòâåäåí â ñãðàäàòà íà óïðàâëåíèåòî. Òàì îáÿñíèë, ÷å îò ãîäèíè ïúòóâà îò Ïåðóùèöà äî Ïëîâäèâ, çà äà ïðåäëàãà ñåêñóàëíè óñëóãè ñðåùó çàïëàùàíå, êàòî ìó ðàçÿñíèë è ïîäðîáíîñòè îòíîñíî öåíèòå íà òàêà ïðåäëàãàíèòå óñëóãè.
Ïðåäâèä òàêà óñòàíîâåíîòî, ìúæúò áèë ïðèâëå÷åí â êà÷åñòâîòî íà îáâèíÿåì, ñ íàðî÷íî ïîñòàíîâëåíèå. Áèëà èçèñêàíà ñïðàâêà îò ÍÀÏ, îò êîÿòî ñòàíàëî âèäíî, ÷å ñïðÿìî ìúæúò íÿìà äàííè çà ðåãèñòðàöèÿ íà òðóäîâè äîãîâîðè â ïåðèîäà 20.01.2018ã. - 04.04.2019ã., ñúùèÿò íÿìà ðåãèñòðàöèè êàòî åäíîëè÷åí òúðãîâåö è íÿìà ó÷àñòèÿ â äðóæåñòâà. Êúì 12.12.2019ã. ñúùèÿò íå å ïîëó÷àâàë ïàðè÷íè îáåçùåòåíèÿ è ïîìîùè îò äúðæàâíîòî îáùåñòâåíî îñèãóðÿâàíå, íå å ïîëó÷àâàë îáåçùåòåíèå çà áåçðàáîòèöà, íå å ïåíñèîíåð è íå å äåïîçèðàë çàÿâëåíèå çà ïåíñèÿ.
Ìúæúò áèë äàäåí íà ñúä. Ñïîðåä Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ, ïúëíîëåòíî ðàáîòîñïîñîáíî ëèöå, êîåòî ïðîäúëæèòåëíî âðåìå íå ñå çàíèìàâà ñ îáùåñòâåíîïîëåçåí òðóä, êàòî ïîëó÷àâà íåòðóäîâè äîõîäè ïî íåïîçâîëåí èëè íåìîðàëåí íà÷èí, ñå íàêàçâà ñ ëèøàâàíå îò ñâîáîäà äî äâå ãîäèíè èëè ñ ïðîáàöèÿ.
Äîêàçàòåëñòâàòà ïî äåëîòî ñî÷åëè çà èçâúðåíî ïðåñòúïëåíèå, íî ìàãèñòðàòèòå ðåøèëè äà îñâîáîäÿò ìúæà îò íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò è äà ìó íàëîæàò ñàìî ãëîáà, òúé êàòî äî òîçè ìîìåíò íå áèë îñúæäàí èëè îñâîáîæäàâàí îò íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò. Òúé êàòî ïðåä ñúäà ìúæúò ïðîÿâèë êðèòè÷íîñò êúì èçâúðøåíîòî è èçðàçèë ïúëíà ãîòîâíîñò äà ïðîìåíè ïîâåäåíèåòî ñè, ãëîáàòà å â ìèíèìàëåí ðàçìåð – 1000 ëåâà. Ðåøåíèåòî ïîäëåæè íà îáæàëâàíå.
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