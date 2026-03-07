1218 бижутерийни изделия със знаци на търговски марки задържаха митническите служители на Териториална дирекция "Митница София" при проверка на пощенска пратка от Китай.На 26.02.2026 г. служители на сектор "Митнически оперативен контрол“ в отдел "Митническо разузнаване и разследване“ селектират за проверка като рисков колет с тегло 10 кг. В придружаващите документи, представени пред митническите органи, стоките в пратката са описани като "Бижутерийна имитация от неръждаема стомана“ с изпращач китайско дружество до получател - фирма в България. В рамките на предприетите контролни действия митническите служители установяват 1218 гривни, пръстени, обеци и колиета, всички с обозначения на две световноизвестни търговски марки.В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на права върху интелектуалната собственост стоките са задържани. За случая ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки, съобщиха от Агенция "Митници".