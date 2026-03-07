ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъжете да внимават, ако купуват бижута за 8 март
На 26.02.2026 г. служители на сектор "Митнически оперативен контрол“ в отдел "Митническо разузнаване и разследване“ селектират за проверка като рисков колет с тегло 10 кг. В придружаващите документи, представени пред митническите органи, стоките в пратката са описани като "Бижутерийна имитация от неръждаема стомана“ с изпращач китайско дружество до получател - фирма в България. В рамките на предприетите контролни действия митническите служители установяват 1218 гривни, пръстени, обеци и колиета, всички с обозначения на две световноизвестни търговски марки.
В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на права върху интелектуалната собственост стоките са задържани. За случая ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки, съобщиха от Агенция "Митници".
