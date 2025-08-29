Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Мъж завежда дело срещу МВР заради фалшиво положителен тест за наркотици
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:36Коментари (0)76
© NOVA
Георги Димитров от Русе е поредната жертва на фалшиво положителен тест за наркотици. Автомобилът му бил блъснат по време на верижна катастрофа край град Левски, за която той нямал вина. Всички участници в произшествието били тествани за алкохол и наркотици, неговата проба се оказала положителна за амфетамин.

Катастрофата станала през октомври миналата година, а в колата пътувал със съпругата си и двете си дъщери. При инцидента жената пострадала и била откарана в болница заедно с голямото си дете.

"Никога не съм употребявал забранени субстанции или пък алкохол преди да шофирам. Бях използвал само спрей против хрема, а тестът ми за дрога излезе положителен. Предложиха ми да дам кръвна проба и се съгласих. Трябваше да бъда арестуван, но нямаше кой да се погрижи за малката ми дъщеря", разказа пред Нова потърпевшият.

Той заяви, че ще заведе дело срещу МВР и апелира да се промени закона, защото "всички страдаме от фалшиво положителните проби". Димитров настоя да се отворят повече лаборатории и резултатите да излизат до седмица.

Още по темата: общо новини по темата: 94
26.08.2025 Белезници за нарушители на пътя в Кюстендилско
21.08.2025 Българка: Килията беше тъмна, мрачна, с метални легла. Миришеше на урина!
15.08.2025 На 53 години, на амфетамини и зад волана на влекач с ремарке и спукана гума – хванаха го на "Струма" и вече е с белезници
15.08.2025 Адвокат: 10 години затвор за шофьор, причинил смърт, защото му е прилошало. Същото наказание е за пияните и дрогираните
13.08.2025 Пак пияни и дрогирани по благоевградските пътища
11.08.2025 Трима пияни шофьори изтрезняват в кюстендилския арест
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
10:05 / 27.08.2025
Детската театрална школа към ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград открива учебната 2025/2026 година
Детската театрална школа към ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград открива учебната 2025/2026 година
12:27 / 27.08.2025
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
15:16 / 28.08.2025
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
11:07 / 28.08.2025
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
15:03 / 27.08.2025
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на сумата е различен
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на сумата е различен
07:58 / 27.08.2025
МТСП: Лицата на 65 и повече години са 1 544 245 души, което е 24% от населението на страната
МТСП: Лицата на 65 и повече години са 1 544 245 души, което е 24% от населението на страната
10:31 / 27.08.2025
Актуални теми
Пожари в Благоевградско
Реформи в БДЖ
Скандали в Народния театър
Водна криза
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: