Мъж загина при трудова злополука в Русе

© Разследват смърт на мъж при трудова злополука в Русе. Инцидентът е станал в петък, като на място са били изпратени екипи на полицията, следствието, Спешна помощ и Инспекцията по труда.



На място медиците само са констатирали смъртта на работника. Тъй като става въпрос за инцидент с летален изход, разследването е под надзора на Окръжна прокуратура и се извършва от следователите й, а не от полицията.



За "Русе Медиа" окръжният прокурор Радослав Градев потвърди, че има такъв случай и по него работят следователи. Образувано е и досъдебно производство по чл.123 на НК, касаещ "причиняване другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност“.



Заради следствието не могат да бъдат изнесени данни около разследването, но неофициално се твърди, че мъжът е паднал от високо и е бил без трудов договор, което при потвърждение следва да донесе и санкции от страна на Инспекцията по труда на фирмата, която го е ангажирала. Първоначалните данни са, че не е имало свидетели на инцидента, но това се проверява от разследващите.