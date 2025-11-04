ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж, въоръжен с нож, вилня в столичен ресторант
Според жители на квартала това не е първият подобен инцидент. Те разказват, че мъжът от години проявява агресия на публични места и е бил многократно настаняван за лечение, но след време отново е освобождаван.
"Преди да стигне до заведението, той се опита да убие невинен човек на спирката, чакащ трамвая, а след това чупеше коли. Много е опасен за нас. Този мъж не трябва да се разхожда свободно по улицата", разказа пред NOVA свидетел на нападението.
"Мъжът чупеше прозорци и заплашваше хората. Децата ми бяха тук и бяха заклещени в ъгъла на заведението. Хора с психични проблеми обаче са застрашени от закона и ако нещо му се случи, аз нося отговорност. Полицаите ме предупредиха, че не мога да го докосвам. Явно трябва да си въоръжа персонала", каза собственикът на заведението.
Съкварталците му настояват за отговори на въпросите: тези, които са отговорни за него, какви грижи полагат и какви пари взимат от държавата?
