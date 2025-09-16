ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж се хвърля пред движещи се автомобили на ключов булевард в София
"Имайте предвид, че както си седи някой на улицата, така може да реши да легне пред колите", написа човек, който публикува и видео във Facebook.
Видеото е заключено, но може да бъде видяноэ в групата "Катастрофи в София".
Към момента под публикацията има над 90 коментара.
Ето част от тях:
"Към 7.10 сутринта нали? Мислех да го ошамаря точно там. Ходеше след хората искаше стотинки за "храна", псуваше и викаше...", пише друг софиянец в коментарите под публикацията.
"Да слезе човекът от колата и да го срита, направо да го смаже от бой!", добавя дама.
"Народът откачи", пише друг мъж.
За щастие, всичко това се разминава без сериозни последици и жертви.
