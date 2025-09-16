Мъж се хвърля пред движещи се автомобили на ключов булевард в София

© Facebook Стряскащо видео се появи в интернет - мъж се хвърля пред автомобили на ключов булевард в София. За това сигнализира столичанин.



"Имайте предвид, че както си седи някой на улицата, така може да реши да легне пред колите", написа човек, който публикува и видео във Facebook.



Видеото е заключено, но може да бъде видяноэ в групата "Катастрофи в София".



Към момента под публикацията има над 90 коментара.



Ето част от тях:



"Към 7.10 сутринта нали? Мислех да го ошамаря точно там. Ходеше след хората искаше стотинки за "храна", псуваше и викаше...", пише друг софиянец в коментарите под публикацията.



"Да слезе човекът от колата и да го срита, направо да го смаже от бой!", добавя дама.



"Народът откачи", пише друг мъж.



За щастие, всичко това се разминава без сериозни последици и жертви.