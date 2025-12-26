25-годишният Цветомир Борисов от Монтана за трети пореден път е спрян за проверка на пътя и му се отчита положителен резултат за употреба на наркотични вещества. В два от трите случая лабораторните изследвания доказват, че тестът греши. Мъжът твърди, че при първото му уличаване униформените го убедили да не дава кръвни проби, което го вкарало в капан. И така години наред, през няколко месеца, младият мъж остава без шофьорска книжка, без право да управлява автомобил и с ограничена възможност да работи и да води нормален живот."Първият път, когато ме спряха, полевият тест се оказа положителен за амфетамини. Бях подлъган да не давам кръвна проба, защото ми казаха, че процедурата е много бавна, експертизата ще се забави и че така за шест месеца - всичко щяло да приключи по-бързо. Съгласих се и реших да не давам кръв, защото не знаех как стоят нещата. Задържаха ме и впоследствие разбрах, че по този начин сам съм се осъдил". Това разказа пред NOVA потърпевшият Цветомир Борисов.След това адвокатът му е казал, че не е трябвало да подписва на протокола и че задължително е трябвало да даде кръвна проба, след като не е употребявал амфетамини."Първият път бях спрян в Монтана пред сградата на КАТ в града. Полицаите ми казаха, че няма как тестът да е грешен, въпреки че им казах, че не съм употребил дрога. След като отидохме в болницата в Монтана да дам кръвна проба - полицай каза на лекарката, която ми вземаше кръв:"Може ли да поговоря с него?“. Той и негов колега започнаха да ме разубеждават да не давам кръв. Казваха ми: "По-добре е за теб. Казвам ти го приятелски – не давай кръв. После ще стане много по-зле“. Аз им се доверих и не дадох кръв", заяви потърпевшият.Цветомир допълни, че му било казано, че това била процедурата по закон и че трябва да го задържат, а след 24 часа ще го освободят. "Съгласих се. Останах една година без шофьорска книжка. Осъдиха ме на 4 месеца условно с 3 години изпитателен срок". разказа той.Вторият път го спрели в град Берковица за проверка."Това беше през ноември. Направиха ми тест и отново излезе положителен. Опитвах се да ги убедя, че не употребявам, но това не ги интересуваше. Казаха, че само кръвната проба ще докаже истината. Дадох кръвна проба и тя излезе отрицателна. Върнаха ми книжката и всичко приключи сравнително бързо", заяви той.И допълни: "След известно време – през февруари тази година – си взех обратно книжката. През юни ме спряха за проверка в Царево, по-точно в село Синеморец. Там отново се опитах да убедя полицаите и им казах, че имам документи и чисти експертизи, че не употребявам наркотични вещества. След полевия тест ми казаха, че съм положителен за амфетамин. Полицаят ми обясни, че тестът е в срок на годност, разопакова го и ми каза да търкам тампона в устата си, докато посинее. Наскоро ми се обадиха и ми казаха, че кръвната експертиза е чиста, че няма наркотични вещества, и ме попитаха къде да ми изпратят документите за прекратеното производство".