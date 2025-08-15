Новини
Мъж обвини жена, че пренася бомба на летището в София
Автор: Лора Димитрова 17:22
©
Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж, подал невярна информация на Летище "Васил Левски“.

На 14.08.2025 г. обвиняемият Х.Й. позвънил на служебен телефон на Летище "Васил Левски“ в гр. София и предал невярно повикване за тревога – съобщил, че жена с име М.Х., пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си. От деянието са настъпили значителни вреди – на жената била извършена допълнителна нарочна проверка, поради което пътничката изпуснала полета си.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 326, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор Х.Й. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

