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|Ìúæ íà 41 ãîäèíè ïî÷èíà ñ êîðîíàâèðóñ ó íàñ
Ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ ñà 3341, êàòî êúì ìîìåíòà 1381 îò òÿõ ñà àêòèâíè. 1784 ñà èçëåêóâàíèòå ëèöà, îò êîèòî 54 ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå.
Ñ äîêàçàíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù ñå íàìèðàò îáùî 253 ïàöèåíòè, 14 îò êîèòî ñà íàñòàíåíè â èíòåíçèâíè îòäåëåíèÿ è êëèíèêè.
Ñïîðåä Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ëèöàòà-ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë, ïðè êîèòî å êîíñòàòèðàí íîâèÿò êîðîíàâèðóñ, ñà 322. ×åòèðè íîâè ñëó÷àÿ ñà óñòàíîâåíè çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà, êàòî åäèí å íà ëåêàð, à òðè – íà ìåäèöèíñêè ñåñòðè.
Ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë äîêàçàí COVID-19, ñà 176. Çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå ñà ðåãèñòðèðàíè 2 íîâè ñëó÷àÿ. Êàñàå ñå çà:
Ìúæ íà 41 ã. ñ ïíåâìîíèÿ è áåëîäðîáíà äèõàòåëíà íåäîñòàòú÷íîñò;
Æåíà íà 82 ã. ñ ìíîæåñòâî ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ.
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Êîìåíòàðè (13)
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