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Ìóòàô÷èéñêè êúì Áåíàòîâà: Ùå ñòàíå åäíà ñóïåð ãíóñ òîâà, êîåòî ùå íàïðàâèòå
Àâòîð: Ãåîðãè Êèðèëîâ 15:24 / 18.05.2020Êîìåíòàðè (28)57
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"Òî ùå ñòàíå åäíà ñóïåð ãíóñ òîâà, êîåòî ùå íàïðàâèòå". Òàçè ðåïëèêà íà ãåíåðàë Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè ïî âðåìå íà èíòåðâþòî ìó ñ Ìèðîëþáà Áåíàòîâà îñòàíà íåçàáåëÿçàíà çà øèðîêàòà ïóáëèêà.

Ðåïëèêàòà íà íà÷àëíèêà íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá áå èçðÿçàíà ïî âðåìå íà ïúðâîíà÷àëíîòî èçëú÷âàíå íà èíòåðâþòî, êîåòî êîé çíàå çàùî áå èçðÿçàíî ïî÷òè íàïîëîâèíà.

Îêàçà ñå, ÷å ïúëíèÿò çàïèñ îò ðàçãîâîðà ìåæäó Ìóòàô÷èéñêè è Áåíàòîâà ïðîäúëæàâà 1 ÷àñ, 23 ìèíóòè è 43 ñåêóíäè. Ìóòàô÷èéñêè ïðîèçíàñÿ ðåïëèêàòà ñè "Àç çíàì êàêâî ùå èçðåæåòå!

Òî ùå ñòàíå åäíà ñóïåð ãíóñ òîâà, êîåòî ùå íàïðàâèòå!" íà 45-àòà ìèíóòà îò èíòåðâþòî. È ñå îêàçâà ïðàâ. Áåíàòîâà, êîÿòî ïðîâîêèðà ãåíåðàëà îò ñàìîòî íà÷àëî íà èíòåðâþòî, ðåøàâà äà èçðåæå ðåïëèêàòà íà ðúêîâîäèòåëÿ íà ÂÌÀ, êîÿòî áóêâàëíî ÿ ðàçîáëè÷àâà.




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"Ñóïåð ãíóñ".Íå ìîãà äà ïîâÿðâàì! Êàêúâ ðå÷íèê!
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Áåíàòîâà å èçêëþ÷èòåëíî ïðîòèâíà, íî â ñëó÷àÿ, ã-í Óäîáåí âúïðîñ çà ïîðåäåí ïúò äîêàçà, êîëêî å "äðåáåí" è âñÿ÷åñêè ñå ñòðåìè äà ñè íàòðàïâà ìàíèïóëàòèâíèòå òâúðäåíèÿ! Òîòàëíà èçëàãàöèÿ!
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Íèùî íå îïðàâäàâà ïîâåäåíèåòî íà ãåíåðàëà. Æóðíàëèñòèòå ñà çà òîâà - äà çàäàâàò âúïðîñè çàðàäè íàñ, êîèòî î÷àêâàìå òî÷íè îòãîâîðè, à íå íÿêàêâè êëèøåòà èëè óâúðòàíèÿ. Âñè÷êè âêóïîì îò âëàñòòà çàáðàâèõà êàê ñå çàäàâàò âúïðîñè è çàòîâà ïðàâÿò ãðåøêè â ÿäà ñè. Íå ìîæåø äà ïðîâîêèðàø, àêî îòñðåùà ìîãàò êîìïåòåíòíî äà òè îòãîâîðÿò.
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Ãåíðàë÷å, Ãåíðàë÷å êàê ñå îàêà òàêà? Êàêâîòî ñàì íà ñåáå ñè íàïðàâèø, íèêîé äðóã íå ìîæå äà òè íàïðàâè. È íàé-ãîëåìèòå òè âðàãîâå íÿìàøå äà ìîãàò äà òå èçëîæàò òàêà, êàêòî òè ñå èçëîæè. Ïîêëîí.
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Ìóòàôà å ñòàð ÷îðàï: ÷îâåêúò èñêà ÷åñòíî äà ñè âúðøè ðàáîòàòà, òàêà êàêòî ñè çíàå â ëîêàëíèÿ ñè ïðîôåñèîíàëåí êîíòåêñò, íî ñúâñåì äðóãè ñà óñëîâèÿòà äà ñå èçïðàâèø ïðåä öÿë íàðîä áåç äà ñè èìàø è ãðàì èäåÿ îò íàðîäîïñèõîëîãèÿ. Ìàëêî ìàêèàâåëèçúì íå å èçëèøåí â åêñòðåìíè ñèòóàöèè: äà ñå äúðæè âñè÷êî ïîä êîíòðîë (äîêîëêîòî èçîáùî å âúçìîæíî); è äà êàæåø íà õîðàòà òîâà, êîåòî èñêàò äà ÷óÿò. Àêî íà óìèðàù ÷îâåê ìó êàæåø, ÷å å óìèðàù, òî òîé ñúñ ñèãóðíîñò ùå óìðå, àêî ìó êàæåø îáà÷å, ÷å èìà íàäåæäà ,ìîæå ïúê è ÷óäî äà ñå ñëó÷è, çíàå ëè ÷îâåê. À ãîñïîæàòà æóðíàëèñòêà ïðîñòî ñè âúðøè íåéíàòà ðàáîòà, òàêà êàòî ÿ ðàçáèðà.
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