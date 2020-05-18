Ìóòàô÷èéñêè êúì Áåíàòîâà: Ùå ñòàíå åäíà ñóïåð ãíóñ òîâà, êîåòî ùå íàïðàâèòå

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Ðåïëèêàòà íà íà÷àëíèêà íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá áå èçðÿçàíà ïî âðåìå íà ïúðâîíà÷àëíîòî èçëú÷âàíå íà èíòåðâþòî, êîåòî êîé çíàå çàùî áå èçðÿçàíî ïî÷òè íàïîëîâèíà.
Îêàçà ñå, ÷å ïúëíèÿò çàïèñ îò ðàçãîâîðà ìåæäó Ìóòàô÷èéñêè è Áåíàòîâà ïðîäúëæàâà 1 ÷àñ, 23 ìèíóòè è 43 ñåêóíäè. Ìóòàô÷èéñêè ïðîèçíàñÿ ðåïëèêàòà ñè "Àç çíàì êàêâî ùå èçðåæåòå!
Òî ùå ñòàíå åäíà ñóïåð ãíóñ òîâà, êîåòî ùå íàïðàâèòå!" íà 45-àòà ìèíóòà îò èíòåðâþòî. È ñå îêàçâà ïðàâ. Áåíàòîâà, êîÿòî ïðîâîêèðà ãåíåðàëà îò ñàìîòî íà÷àëî íà èíòåðâþòî, ðåøàâà äà èçðåæå ðåïëèêàòà íà ðúêîâîäèòåëÿ íà ÂÌÀ, êîÿòî áóêâàëíî ÿ ðàçîáëè÷àâà.
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