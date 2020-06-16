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Ìóòàô÷èåâ: Âèçàíòèéöèòå íè ìðàçÿò â ÷åðâàòà, ùå ïî÷èâàì íà ×åðíîìîðèåòî
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 16:16 / 16.06.2020Êîìåíòàðè (40)38
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Ïðåäñåäàòåëÿò íà Ñúþçà íà àðòèñòèòå Õðèñòî Ìóòàô÷èåâ ñå âúçìóòè ñðåùó õîðàòà, êîèòî ñå áÿõà íàðåäèëè íà êèëîìåòðè÷íà îïàøêà, çà äà îòèäàò íà ïî÷èâêà â Ãúðöèÿ.

Â ïîíåäåëíèê íàä 15 õèëÿäè òóðèñòè ñà âëåçëè â Ãúðöèÿ ñàìî ïðåç ãðàíè÷íèÿ ïóíêò "Êóëàòà“ çà ïúðâèòå øåñò ÷àñà ñëåä îòïàäàíå íà ñåäåìäíåâíàòà êàðàíòèíà, íàëîæåíà îò þæíàòà íè ñúñåäêà.

"Àç ùå ïî÷èâàì íà áúëãàðñêîòî ×åðíîìîðèå è ùå ïîäêðåïÿ áúëãàðñêèÿ òóðèçúì. Íå çàùîòî ñúì øîâèíèñò. Ùå ãî ïîäêðåïÿ çà ñìåòêà íà âèçàíòèéöèòå, êîèòî íè ìðàçÿò è â ÷åðâàòà è ñà ãîòîâè íå ñàìî äà íè èçëúæàò, àìè äà íè êóïÿò è äà íè ïðîäàäàò íà ìàéêèòå ñè“, çàÿâè  ïðåä Íîâà ÒÂ àêòüîðúò è ïðåäñåäàòåë íà Ñúþçà íà àðòèñòèòå Õðèñòî Ìóòàô÷èåâ.

Òîé êîìåíòèðà è ÷å ñúñ ñèãóðíîñò ñðåä çàìèíàëèòå íà ïî÷èâêà â Ãúðöèÿ èìà õîðà, êîèòî ñà ïîëó÷èëè ïîìîùè îò äúðæàâàòà çàðàäè êðèçàòà ñ êîðîíàâèðóñà.

Ìóòàô÷èåâ ñìÿòà, ÷å ïðîáëåìèòå â ÷åðíîìîðñêèòå íè êóðîðòè ñà ïðååêñïîíèðàíè è ïðè÷èíèòå òå äà áúäàò ìàñîâî èçáÿãâàíè îò áúëãàðñêèòå òóðèñòè ñà äðóãè.

"Ïðîáëåìúò å ñ ìàíòàëèòåòà íà áúëãàðèíà. Íå å íèòî ñ ïðèðîäàòà, íèòî ñ õîòåëèòå. Íàøèòå õîòåëè ñà íàèñòèíà äàëå÷ ïî-÷èñòè îò ãðúöêèòå. Ñìåÿ äà ãî òâúðäÿ. Àç ïî÷èâàì ðåäîâíî íà åäíî è ñúùî ìÿñòî âå÷å ïåòà ãîäèíà ñúñ ñåìåéñòâîòî ñè. È äîñåãà çà ìèã íå ñúì ñå îïëàêàë. Áèë ñúì è â Ãúðöèÿ. Íÿìà äà èì ñòúïèì“, êàòåãîðè÷åí å Ìóòàô÷èåâ.

"Òóðèçúì è ïî÷èâêà ïîä ñòðîé íå ìîæå äà ñå ïðàâè. Òîâà, êîåòî èñêàìå äà ïîñòèãíåì ñ êîëåãèòå è êàìïàíèÿòà "Ïðåîòêðèé Áúëãàðèÿ“, å äà íàêàðàìå õîðàòà íàèñòèíà äà ïðåîòêðèÿò ñòðàíàòà íè. Íèå èìàìå ÷óäåñíà ïðèðîäà, óñëóãèòå ñà íè íà äîñòàòú÷íî âèñîêî íèâî è âñè÷êè êîëåãè ñå ñòàðàÿò“, çàÿâè îò ñâîÿ ñòðàíà Áîðèñëàâ Õàäæèåâ îò Áúëãàðñêàòà õîòåëèåðñêà è ðåñòîðàíòüîðñêà àñîöèàöèÿ.

Ïî äóìèòå ìó â ñèòóàöèÿòà íà èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå, êîåòî çàñòðàøàâà öåëèÿ ñåçîí, áðàíøúò äàâà âñè÷êî îò ñåáå ñè, çà äà ïîäîáðè óñëóãàòà.




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