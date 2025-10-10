Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Мундров: Проверка на възрастта чрез цифровия портфейл може да осигури защита, без да създава пречки
Автор: Емануела Вилизарова 16:28Коментари (0)60
© БНТ
България разглежда възможността проверката на възрастта да бъде част от националния цифров портфейл. Страната ни подкрепя и идеята за общоевропейско технологично решение, предложено от Европейската комисия, което да може да бъде прилагано от всички държави членки. Това съобщи министърът на електронното управление по време на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, която се проведе в гр. Хорсенс, Кралство Дания.

“Идеята е чрез цифровия портфейл да се осигури сигурна и защитена идентификация на възрастта при използване на онлайн услуги – особено от деца и младежи. По този начин ще се създаде допълнителна защита срещу достъп до неподходящо съдържание и рискови онлайн платформи, като същевременно ще се гарантира поверителността на личните данни", обясни министър Валентин Мундров.

Основна тема на форума беше Декларацията от Ютланд за изграждане на безопасен онлайн свят за непълнолетните, инициирана от Датското председателство на Съвета на ЕС. Документът поставя фокус върху рискове като вредно съдържание, пристрастяващи алгоритми и прекомерно събиране на лична информация от непълнолетни потребители.

“Децата и младите хора са най-активните потребители на дигитални услуги, но и най-уязвимите. Проверка на възрастта чрез цифровия портфейл може да бъде част от едно балансирано решение – такова, което осигурява защита, но не създава пречки. Подкрепяме усилията на Европейската комисия за общ подход по тази тема на ниво ЕС", заяви минстър Мундров.

Повод за обсъждането стана Декларацията от Ютланд – инициатива на Датското председателство на Съвета на ЕС, която цели създаване на по-безопасна онлайн среда за деца и младежи в целия съюз. Документът поставя фокус върху рискове като вредно съдържание, пристрастяващи алгоритми и прекомерно събиране на лична информация от непълнолетни потребители.

България подкрепя инициативата и изрази готовност да участва активно в изработването на общоевропейски решения, включително технологични инструменти за проверка на възрастта. Страната призова за провеждането на открит обществен дебат с участието на родители, учители, здравни специалисти, регулатори, ИТ сектора и младите хора. Това съобщиха от Министерството на електронното управление.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
16:21 / 08.10.2025
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
15:03 / 08.10.2025
Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки
Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки
10:24 / 09.10.2025
Проектни предложения за Благоевград: Нови детски градини, ремонт на общински жилища, нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина"
Проектни предложения за Благоевград: Нови детски градини, ремонт на общински жилища, нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина"
10:19 / 08.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:43 / 08.10.2025
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
11:42 / 08.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2024
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Реформи в БДЖ
51-ото Народно събрание
Боклуците в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: