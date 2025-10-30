Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Мундров: МЕУ активно помага на всяка администрация за сигурен и навременен преход към еврото
Автор: Емануела Вилизарова 17:54Коментари (0)133
© МЕУ
Министър Валентин Мундров представи пред народните представители в Комисията по електронно управление и информационни технологии напредъка на Министерството на електронното управление (МЕУ) по ключови приоритети, сред които подготовката на администрациите за въвеждането на еврото и определянето на министерството като централен орган за покупки в сектор "Информационни и комуникационни технологии“.

"С решението на Министерския съвет от средата на годината Министерството на електронното управление беше определено за централен орган за покупки в сектора на информационните и комуникационните технологии. Основната цел на тази стъпка е постигането на по-висока ефективност и значително намаляване на разходите на държавните администрации при закупуването на компютърна техника, периферни устройства и софтуер,“ подчерта министър Мундров.

Той допълни, че чрез централизиран подход се гарантират по-добро качество, прозрачност и устойчивост при управлението на публичните средства, а спестените ресурси ще могат да бъдат насочени към други приоритетни дейности на държавата. Изготвена е пълната документация за обществената поръчка, която включва ясно разписани параметри и възможности, съобразени с реалните нужди на всяка администрация.

В рамките на заседанието министър Мундров информира народните представители и за напредъка по подготовката за въвеждането на еврото. След 1 октомври 2025 г. МЕУ стартира задълбочени проверки на готовността на административните органи за работа с еврото от 1 януари 2026 г.

"Утвърден е график за извършване на проверките до края на годината, публикуван на уебсайта на министерството с цел прозрачност и предвидимост на контролните дейности. Нашите екипи активно подпомагат всяка администрация, за да осигурим плавен, сигурен и навременен преход към новата валута,“ посочи още министърът.

Още по темата: общо новини по темата: 1629
30.10.2025 »
30.10.2025 »
30.10.2025 »
30.10.2025 »
29.10.2025 »
29.10.2025 »
предишна страница [ 1/272 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
08:33 / 28.10.2025
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
12:17 / 28.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
Земна маса се свлече край Рилския манастир
Земна маса се свлече край Рилския манастир
11:55 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
08:31 / 28.10.2025
Актуални теми
Отношенията София-Скопие
България в еврозоната
Проблем с недостига и износа на лекарства
Денят на народните будители
Туризъм
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: