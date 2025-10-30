ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мундров: МЕУ активно помага на всяка администрация за сигурен и навременен преход към еврото
"С решението на Министерския съвет от средата на годината Министерството на електронното управление беше определено за централен орган за покупки в сектора на информационните и комуникационните технологии. Основната цел на тази стъпка е постигането на по-висока ефективност и значително намаляване на разходите на държавните администрации при закупуването на компютърна техника, периферни устройства и софтуер,“ подчерта министър Мундров.
Той допълни, че чрез централизиран подход се гарантират по-добро качество, прозрачност и устойчивост при управлението на публичните средства, а спестените ресурси ще могат да бъдат насочени към други приоритетни дейности на държавата. Изготвена е пълната документация за обществената поръчка, която включва ясно разписани параметри и възможности, съобразени с реалните нужди на всяка администрация.
В рамките на заседанието министър Мундров информира народните представители и за напредъка по подготовката за въвеждането на еврото. След 1 октомври 2025 г. МЕУ стартира задълбочени проверки на готовността на административните органи за работа с еврото от 1 януари 2026 г.
"Утвърден е график за извършване на проверките до края на годината, публикуван на уебсайта на министерството с цел прозрачност и предвидимост на контролните дейности. Нашите екипи активно подпомагат всяка администрация, за да осигурим плавен, сигурен и навременен преход към новата валута,“ посочи още министърът.
