Млад мъж беше поразен от мълния и не оцеля при силна гръмотевична буря на връх Ком, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. Сигналът за инцидента е подаден вчера /18 април/, около 14:20 часа. Спасителите са се отдовали незабавно.

На мястото са били двама туристи. Вторият пострадал е успял сам да се придвижи до близка хижа и да потърси помощ.

От ПСС отново напомнят, че при гръмотевични бури пребиваването по открити била и върхове е изключително опасно. Спасителите призовават туристите да следят прогнозите и да предприемат слизане още при първи признаци на влошаване на времето. Подобни инциденти показват колко бързо природата може да се превърне в смъртна заплаха.