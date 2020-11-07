Ìðà÷íàòà ïðîãíîçà íà ïðîô. Âèòàíîâ: Â êðàÿ íà íîåìâðè çàðàçåíèòå ùå ñà 79 000, ÷àêà íè òåæêà çèìà!

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 17:57 / 07.11.2020Êîìåíòàðè (11)75
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Ïðåä Äèàíà Íàéäåíîâà â "Êàðàé íàïðàâî“ ïî Íîâà òâ òîé êîìåíòèðà îùå, ÷å â Êèòàé âå÷å ñà ïðåáîðèëè âèðóñà ñ áåçàïåëàöèîííà êàðàíòèíà, íî òàêàâà â Åâðîïà íå ìîæå äà áúäå ïðèëîæåíà.

"Î÷àêâà íè òåæêà çèìà. Â ìîìåíòà ñèòóàöèÿòà å äîñòà íåïðèÿòíà. Òîâà áåøå ïðåäñêàçàíî è ÿñíî, ÷å ùå äîéäå", êàçà òîé.

"4000 ñëó÷àÿ íà äåí îçíà÷àâàò, ÷å ÐÇÈ âå÷å èìàò ãðàìàäíè òðóäíîñòè äà íàáëþäàâàò êîíòàêòíèòå ëèöà è çàòîâà òðÿáâà äà èì ñå ïîìàãà", äîïúëíè ïðîô. Âèòàíîâ.




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