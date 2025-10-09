ЗАРЕЖДАНЕ...
|Можем да сме спокойни: Всички от ЕСЦБ се подписаха за спазване на Световния кодекс за поведение на валутните пазари
спазване на Световен кодекс за поведение на валутните пазари, съобщава БНБ, цитирана от "Фокус".
• Европейската система на централните банки публично препотвърждава ангажираността си към актуализирания Световен кодекс за поведение на валутните пазари.
• Кодексът насърчава устойчив, справедлив, ликвиден, отворен и в подходяща степен прозрачен валутен пазар.
• Кодексът е публикуван за първи път през 2017 г. и актуализиран през декември 2024 г.
Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) приветства актуализирането на Световния кодекс за поведение на валутните пазари през месец декември 2024 г. Публикуван за първи път през 2017 г, Световният кодекс за поведение на валутните пазари очертава глобални принципи на добра практика на валутните пазари, спомагайки за цялост, ефективно функциониране и високи етични стандарти. Световният валутен комитет актуализира Кодекса два пъти – през юли 2021 г. и декември 2024 г., за да го поддържа съответстващ и съобразен с текущото развитие на валутния пазар, и ще продължи да задава стандарта за добра пазарна практика. Добре функциониращите финансови пазари облагодетелстват всички пазарни участници и са важни за централните банки, защото те осигуряват ефективното пренасяне на паричната политика към реалната икономика, в крайна сметка носейки полза за цялото общество.
Днес всички членове на ЕСЦБ, включително Европейската централна банка (ЕЦБ), обновиха своите Заявления за спазване на Кодекса. Това показва, че те са силно ангажирани да се придържат към принципите му, когато действат като участници на валутния пазар, да приведат вътрешните си практики и процеси в съответствие с неговите актуализирани принципи, и да подкрепят по-широкото спазване на Кодекса. С тези Заявления за спазване на Кодекса те подчертават, че принципите на Кодекса са важни за гарантиране на постоянния интегритет и ефективното функциониране на валутния пазар. За да се постигне изцяло целта на Кодекса, централните банки от ЕС призовават всички участници на валутния пазар в техните юрисдикции да се запознаят с актуализирания Кодекс и да подновят своите Заявления за спазване на Кодекса, като подкрепят по този начин неговите цели.
